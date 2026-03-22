Il vincitore del Festival di Sanremo 2026 Sal Da Vinci oggi, 22 marzo, è stato ospite nel salotto di “ Verissimo “. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, il cantante ha ricordato il padre Mario, morto nel 2015 a 75 anni. “Ha lasciato un vuoto enorme, – ha detto l’artista – questo vuoto è stato colmato naturalmente dall’amore della famiglia, però sono stati tre anni difficili io per tre anni non non riuscivo proprio a ‘mentalizzare’ la sua non presenza”. Da Vinci ha anche ricordato il giorno in cui è venuto a mancare il padre: “Quella sera praticamente avevo finito un tour teatrale, era il 10 maggio del 2015, e quindi festeggiavo con la compagnia l’ultima replica, andando a mangiare la pizza tutti insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre ha lasciato un vuoto enorme. Quando è morto ero in pizzeria con i colleghi. Ho visto il suo volto alla Finale di Sanremo 2026, era con me”: Sal Da Vinci commosso

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La classifica finale del Festival di Sanremo 2026: 1. Sal Da Vinci - "Saremo io e te" 2. Sayf - "Tu mi piaci" 3. Ditonellapiaga - "Che fastidio!" 4. Arisa - "Magica favola" 5. Fedez e Masini - "Male necessario" 6. Nayt - "Prima che" 7. Fulminacci - "Stupida Sfortun x.com