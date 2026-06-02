Durante un’intervista al MOCA Gala 2026, Keanu Reeves ha descritto la sua compagna come “una donna facile da amare”. La risposta di Alexandra Grant è stata che la chiave della loro relazione è il rispetto reciproco. L’attore ha 61 anni e ha espresso il suo apprezzamento pubblicamente, senza approfondire altri dettagli sulla loro relazione.

Keanu Reeves non ha dubbi: la sua compagna Alexandra Grant è “una donna facile da amare”. L’attore, 61 anni, lo ha confermato con entusiasmo in un’intervista esclusiva rilasciata a People in occasione del MOCA Gala 2026, sabato 30 maggio presso il Museum of Contemporary Art di Los Angeles. È l’esclusivo evento annuale di raccolta fondi organizzato dal Museum of Contemporary Art (MOCA) di Los Angeles. La coppia, intervistata sul red carpet del Geffen Contemporary nel quartiere di Little Tokyo, ha aperto una finestra sulla propria storia sentimentale, raccontando come la relazione abbia influenzato profondamente il loro percorso artistico. Grant, artista visiva di 53 anni, ha rivelato quale sia, a suo avviso, il segreto di un legame solido e duraturo: “ La chiave è il rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia fidanzata è facile da amare”: Keanu Reeves sorprende Alexandra Grant. Lei risponde: “La chiave della nostra relazione è il rispetto reciproco”

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Keanu Reeves Inspired Love Story: My Mom Slapped Me for You —A Deep, Emotional Journey of Commitment

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