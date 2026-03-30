La fede la creatività Caparezza si racconta al Teatro Animosi Una folla per l’artista

Il Teatro Animosi ha registrato il tutto esaurito per la presentazione del fumetto ‘Orbit Orbit’ di Caparezza, evento che ha concluso la prima giornata del festival ‘Inchiostro a 33 giri’. L'artista ha partecipato a un incontro pubblico, attirando un pubblico numeroso che ha assistito alla sua intervista incentrata sulla combinazione tra fede e creatività.

Teatro Animosi tutto esaurito per la presentazione del fumetto ‘Orbit Orbit’ di Caparezza, che ieri ha chiuso il debutto della due giorni del festival ‘Inchiostro a 33 giri’. Michele Salvemini in arte Caparezza che nel dialetto della sua terra d’origine, Molfetta, significa ‘testa riccia’ ha letteralmente stregato il pubblico. Dopo i saluti della direttrice artistica del festival Micol Giusti della Sm comunicazione digitale, che auspicato che questa prima edizione possa avere un seguito, il pomeriggio è entrato nel vivo fino al momento del firmacopie, con persone già in fila ancor prima che calasse il sipario. Il fumetto si distingue per la presenza di diversi disegnatori che illustrano le varie fasi del viaggio di Caparezza, rappresentato come un ‘cosmonaufrago’ che attraversa mondi aliena trovando rifugio nella creatività. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fede, la creatività. Caparezza si racconta al Teatro Animosi. Una folla per l’artista Articoli correlati Fumetto e vinile, festival in centro. A fine mese ’Inchiostro a 33 giri’. Incontro con Caparezza agli Animosi‘Inchiostro a 33 giri’: Caparezza protagonista della prima edizione del festival del fumetto e del vinile, in programma alla fine del mese nel centro... Carrara: Ort al Teatro Animosi, 2 concerti con Tjeknavorian e FliedlIl Teatro degli Animosi di Carrara si prepara ad accogliere due appuntamenti musicali fondamentali per la stagione dell'Orchestra della Toscana, con... Caparezza ci ha raccontato la scelta di Sergio Bonelli Editore per pubblicare il fumetto Orbit Orbit Tutti gli aggiornamenti su Teatro Animosi Argomenti discussi: La fede, la creatività. Caparezza si racconta al Teatro Animosi. Una folla per l’artista. Teatro Animosi, la stagione. Da oggi aperta la vendita per i nuovi abbonamentiDa oggi si possono acquistare i nuovi abbonamenti della nuova stagione teatrale del Teatro Animosi. Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus propongono un cartellone firmato da autori e ... lanazione.it Il bello del teatro per bambini: stimola la creatività, esercita la concentrazione, esplora le emozioniIl teatro è un’opportunità e uno strumento prezioso per lo sviluppo emotivo, cognitivo e sociale di bambini e infanti. Attraverso il gioco e la narrazione, i bambini e le bambine possono infatti ... ecodibergamo.it