Arma dei Carabinieri e 4Manager firmano un protocollo d' intesa contro la violenza di genere e le discriminazioni nel lavoro

L'Arma dei Carabinieri e quattro rappresentanti di Manager hanno firmato un protocollo d'intesa dedicato alla prevenzione della violenza di genere e alle discriminazioni sul lavoro. L'accordo è stato firmato oggi a Roma e si concentra sulla collaborazione tra le forze dell'ordine e le imprese per affrontare questi temi. La firma si inserisce in una serie di iniziative volte a promuovere un ambiente lavorativo più sicuro e rispettoso.

Roma, 20 marzo 2026 – L'Arma dei Carabinieri e 4.Manager hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa volto a sviluppare iniziative formative ed informative comuni per rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere e ad ogni forma di discriminazione delle persone in condizione di disagio, promuovendo la cultura della legalità e dell'impresa manageriale. L'accordo è stato firmato dal Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e dal Presidente di 4.Manager, Dott. Stefano Cuzzilla. Le aree tematiche di collaborazione riguardano la tutela del lavoro e della libertà di iniziativa economica, la salvaguardia dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, nonché il recupero e la protezione del patrimonio artistico, storico e culturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Arma dei Carabinieri e 4.Manager firmano un protocollo d'intesa contro la violenza di genere e le discriminazioni nel lavoro

Articoli correlati

Comunicato Stampa: ARMA DEI CARABINIERI E AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO FIRMANO IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO D'INTESAPresso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato firmato il rinnovo del Protocollo d'intesa tra l'Arma e l'Automotoclub Storico Italiano.

Salerno, firmato protocollo d’intesa tra “La Crisalide In Rete”, Carabinieri e Questura per il contrasto alla violenza di genereTempo di lettura: 2 minutiSi è svolta presso la Prefettura di Salerno la sottoscrizione ufficiale del Protocollo d’Intesa Operativo tra La Crisalide...

Tutto quello che riguarda Arma dei Carabinieri e 4 Manager...

Temi più discussi: L’Arma dei Carabinieri tra storia ed eroismo: l’incontro al Musmi il 13 marzo; Il Comandante Generale invitato alla Scuola Ufficiali dell’Esercito per incontrare i frequentatori del 153° Corso di Stato Maggiore; VII Circoscrizione : Vampe di San Giuseppe Piena solidarietà e vicinanza ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri per i gravi episodi verificatisi nella giornata di ieri nel quartiere Zen; Concorso Allievi Carabinieri 2026 da 3.081 posti per diplomati - Studia dalla banca dati ufficiale.

Carabinieri e 4.Manager insieme contro violenza di genere e discriminazioni nel lavoroL'Arma dei Carabinieri e 4.Manager, L'ASSOCIAZIONE impegnata per la crescita di manager industriali e imprenditori creata da Confindustria e Federmanager, hanno sottoscritto oggi - spiega una nota - ... ansa.it

Concorso Carabinieri 2026: 898 Posti da Allievo Maresciallo, Basta il Diploma | BANDO e Come candidarsiNuovo Concorso presso l’Arma dei Carabinieri per assunzioni di 898 allievi Maresciallo, di seguito i requisiti, la scadenza e come candidarsi. Otto giorni. Tanto resta per iscriversi a uno dei concors ... younipa.it

È accaduto a Santa Maria Capua Vetere. I due militari dell’Arma sono stati medicati in ospedale: nessuno dei due, per fortuna, ha riportato ferite gravi - facebook.com facebook

“Non una sola arma”: a Mattino 5 il prof. Fortuni riapre il caso Garlasco. “Chiara colpita con più oggetti” #Garlasco #MattinoCinque #FedericaPanicucci x.com