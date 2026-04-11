Termoli | nasce un murales contro la violenza l’arte degli studenti

Da ameve.eu 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Jacovitti di Termoli hanno realizzato un murales in strada, utilizzando l’arte come strumento di denuncia contro la violenza sulle donne. L’intervento è stato eseguito collettivamente e si inserisce in un progetto di sensibilizzazione promosso dagli studenti. L’opera si trova in una zona pubblica della città ed è visibile a chi transita nel luogo.

Gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Jacovitti di Termoli hanno dato vita a un intervento di street art collettivo per denunciare ogni forma di violenza sulle donne. Il progetto, denominato Un Muro Contro il Silenzio – Arte e Scuola NO alla violenza sulle donne, è stato sviluppato grazie al supporto dell’APS Liberaluna ETS e alle risorse stanziate dalla Regione Molise. L’iniziativa ha i giovani protagonisti di un percorso di riflessione profonda che ha toccato diverse sfumature della problematica: dalle aggressioni psicologiche e sessuali a quelle che si manifestano nell’ambito digitale o economico. Attraverso la partecipazione a...🔗 Leggi su Ameve.eu

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