Termoli | nasce un murales contro la violenza l’arte degli studenti

Gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Jacovitti di Termoli hanno realizzato un murales in strada, utilizzando l’arte come strumento di denuncia contro la violenza sulle donne. L’intervento è stato eseguito collettivamente e si inserisce in un progetto di sensibilizzazione promosso dagli studenti. L’opera si trova in una zona pubblica della città ed è visibile a chi transita nel luogo.

Gli studenti del Liceo Artistico dell’Istituto Jacovitti di Termoli hanno dato vita a un intervento di street art collettivo per denunciare ogni forma di violenza sulle donne. Il progetto, denominato Un Muro Contro il Silenzio – Arte e Scuola NO alla violenza sulle donne, è stato sviluppato grazie al supporto dell’APS Liberaluna ETS e alle risorse stanziate dalla Regione Molise. L’iniziativa ha i giovani protagonisti di un percorso di riflessione profonda che ha toccato diverse sfumature della problematica: dalle aggressioni psicologiche e sessuali a quelle che si manifestano nell’ambito digitale o economico. Attraverso la partecipazione a...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli: nasce un murales contro la violenza, l’arte degli studenti In Umbria un murales contro la violenza sulle donne disegnato dagli studentiL'iniziativa è stata portata avanti a Foligno con il contributo dei sindacati, della Regione, Comune e Provincia di Perugia Un gigantesco murale... Arte e memoria nel murales degli studenti del Liceo Canova inaugurato a VillagrappaE’ stato inaugurato sabato un murales realizzato a Villagrappa dai ragazzi della 5°A del liceo artistico e musicale Canova di Forlì Un segno concreto...