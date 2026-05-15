La semifinale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev si giocherà durante gli Internazionali d’Italia 2026. L’incontro si terrà nel torneo di Roma e sarà trasmesso in chiaro e in streaming. L’appuntamento è previsto per un orario specifico, che sarà comunicato in seguito. Entrambi i giocatori sono qualificati per questa fase della competizione, e la partita rappresenta uno dei momenti principali della manifestazione. I tifosi potranno seguire l’evento attraverso diversi canali disponibili.

La sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev è il momento più atteso degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista altoatesino, protagonista di una stagione straordinaria, affronta il russo sul Centrale del Foro Italico per conquistare la finale del Masters 1000 di Roma. Un match che promette spettacolo e tensione, con due dei migliori giocatori del circuito pronti a contendersi un posto nell’ultimo atto del torneo. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming, anche in chiaro, per permettere a tutti gli appassionati di seguire l’incontro. Ma a che ora si gioca la semifinale? Dove si può vedere in chiaro? E quali piattaforme offriranno la diretta streaming? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sinner-Medvedev: dove vedere in chiaro e in streaming la semifinale di Roma e a che ora

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