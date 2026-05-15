Sinner-Medvedev oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la semifinale in TV anche in chiaro

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi alle 19 si gioca la semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro si svolge sui campi dell’ATP Roma e sarà trasmesso anche in diretta in chiaro. I due giocatori si affrontano in una sfida molto attesa, che potrebbe decidere chi accederà alla finale del torneo. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e grande interesse tra gli appassionati di tennis.

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Jannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19. Il match tra il numero 1 ATP e il tennista russo si potrà seguire anche in TV in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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