Sinner-Medvedev oggi all'ATP Roma | a che ora vedere la semifinale in TV anche in chiaro
Oggi alle 19 si gioca la semifinale degli Internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. L’incontro si svolge sui campi dell’ATP Roma e sarà trasmesso anche in diretta in chiaro. I due giocatori si affrontano in una sfida molto attesa, che potrebbe decidere chi accederà alla finale del torneo. La partita si svolge in un contesto di alta tensione e grande interesse tra gli appassionati di tennis.
Jannik Sinner sfida Medvedev nella semifinale degli Internazionali d'Italia L’incontro è in programma oggi e prenderà il via alle ore 19. Il match tra il numero 1 ATP e il tennista russo si potrà seguire anche in TV in chiaro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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la semifinale tra #Sinner e #Medvedev, di domani sera alle 19, rischia seriamente il rinvio a sabato a causa della pioggia. #IBI26 x.com
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