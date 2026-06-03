L’Agenzia per la salute pubblica svedese ha raccomandato ai genitori di spegnere i cellulari quando sono con i figli. Sono state pubblicate linee guida che indicano specifici momenti in cui evitare l’uso dello smartphone, come durante i pasti, le attività di gioco e le conversazioni. L’obiettivo è favorire l’interazione diretta e ridurre le distrazioni causate dai dispositivi mobili. La misura mira a migliorare il rapporto tra genitori e bambini e a limitare l’uso dello smartphone in presenza dei figli.

La Svezia dichiara guerra agli smartphone. L’Agenzia per la salute pubblica, infatti, ha invitato i genitori a individuare aree della casa phone-free e a mettere da parte il cellulare quando trascorrono del tempo con i propri figli, dopo che una ricerca ha evidenziato l’impatto dell’uso degli schermi da parte degli adulti sui bambini. “Metti via il telefono quando sei?con tuo figlio. Usalo solo se ne hai bisogno o quando lo stai usando insieme a lui” si legge in una nota. Gli adulti che “creano buone abitudini nell’uso degli schermi per se stessi” influenzano anche le abitudini dei bambini. Ecco perché l’agenzia ha proposto alcune linee guida per creare delle vere e proprie “zone senza schermi” invitando i genitori a “proteggere e rispettare il proprio figlio online. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - L’appello della Svezia ai genitori: “No ai cellulari quando siete con i figli”. E arrivano le linee guida: ecco quando spegnere il telefono

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