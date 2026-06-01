I genitori sono stati invitati a evitare di usare i cellulari mentre sono con i figli e a creare aree “phone-free” in casa. È stato consigliato di non condividere online foto o video dei bambini. La comunicazione sottolinea l’importanza di dedicare tempo senza distrazioni digitali e di rispettare la privacy dei minori. Le indicazioni sono rivolte a promuovere un ambiente più presente e protetto in famiglia.

Creare delle zone della casa “phone-free”, non usare i cellulari quando si sta con i figli, non pubblicare online foto o video dei bambini. La Svezia aggiunge un tassello al dibattito pubblico sul tema dell’utilizzo dei cellulari da parte dei minori, rivolgendosi ai genitori perché diano il buon esempio. Lo fa attraverso linee guida emanate dall’Agenzia nazionale per la salute pubblica e redatte dopo uno studio sul tema. Smartphone e minori: la Svezia accende il faro sui genitori. Lo studio era stato commissionato all’Agenzia dal governo svedese lo scorso autunno con l’obiettivo di verificare se vi fosse un legame tra la salute dei bambini e l’utilizzo dei cellulari da parte dei genitori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Svezia ai genitori: «Non usate i cellulari quando siete con i figli e create zone “phone-free” in casa»

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