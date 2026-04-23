Il tecnico della Cremonese ha annunciato di aver chiesto ai suoi giocatori di lasciare i telefoni quando arrivano al centro sportivo. La decisione è stata presa dopo aver osservato alcune abitudini dei calciatori e mira a favorire la concentrazione e il focus durante gli allenamenti. Questa scelta segue un esempio già adottato da altri allenatori, tra cui uno che ha ricoperto il ruolo di ct ad interim della nazionale.

Il tecnico della Cremonese Marco Giampaolo segue le orme di Silvio Baldini, ct ad interim della Nazionale maggiore italiana. Ha dichiarato in conferenza stampa che da quando è arrivato, ha chiesto ai suoi giocatori di incontrarsi e parlarsi, lasciare il telefono in disparte per restare uniti verso una possibile salvezza in Serie A. La conferenza di Giampaolo. “ L’altra sera abbiamo passato del tempo insieme. La squadra lavora benissimo, è fin troppo professionale. Lo dico per evidenziarne il comportamento, in allenamento fa sempre bene ed è puntuale in ogni situazione. A livello professionale non sbaglia nulla. Racconto un ulteriore aneddoto: dal mio arrivo ho chiesto a tutti di lasciare il telefono fuori dallo spogliatoio quando arrivano al centro sportivo e loro non hanno fatto una piega.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Giampaolo segue le orme di Baldini: “Ho chiesto ai miei giocatori di lasciare il telefono quando arrivano al centro sportivo”

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