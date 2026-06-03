A Venezia, un solo emendamento sui divieti di affitti brevi, presentato dalle opposizioni e sostenuto dal centrodestra con il timbro di Fratelli d’Italia, supera quello della sindaca. L’emendamento, che chiede di estendere i divieti, viene approvato con un risultato che viene descritto come una vittoria. La delibera riguarda le restrizioni sugli affitti temporanei e ha ricevuto poche proposte dal fronte opposto, con un solo emendamento approvato tra 35 presentati.

Delibera affitti brevi, un solo emendamento – dei 35 presentati dalle opposizioni – arriva dal centrodestra, timbro Fratelli d’Italia, e a sorpresa sorpassa ’a sinistra’ perfino la sindaca Sara Funaro. Il consigliere meloniano e vicepresidente dell’assemblea del Salone de’ Dugento Alessandro Draghi ha infatti presentato un atto in cui chiede addirittura di estendere le aree del blocco a quelle limitrofe alle future linee del tram e all’aeroporto di Peretola. Nessun abbaglio, Draghi argomenta così: "Ho letto la relazione del professor Celata da cui muove la delibera e poi mi sono confrontato con lui chiedendogli se era prevista un’eventale... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - L’appello ad estendere i divieti: "A Venezia abbiamo vinto così". Il Draghi ’di sinistra’ irrita FdI

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