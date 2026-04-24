Nelle ultime ore a Venezia si è verificato un episodio di vandalismo davanti a un ristorante situato nei pressi di un evento di un partito politico di centrodestra. Sul luogo sono stati trovati diversi sacchi di letame lasciati davanti all’ingresso, creando disagio tra i presenti e attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La vicenda si inserisce nell’ambito di una serie di atti di ostilità che coinvolgono il centrodestra nella città.

Ennesimo atto vandalico nei confronti del centrodestra a Venezia. Di fronte al ristorante Al Colombo, dove è prevista la presentazione del libro 'Destra sociale' di Marco Cassini, organizzata da Gioventù Nazionale e dal dipartimento cultura di Fratelli d'Italia, è stato trovato un badile di letame e un cartello con scritto ''Il libro è stato stimolante, Buon 25 aprile''. “'Un gesto vigliacco che si commenta da solo e che racconta perfettamente la statura di chi l'ha compiuto”, ha detto il senatore Raffaele Speranzon, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia che ha denunciato il fatto. “Se questo è il contributo al dibattito pubblico, siamo oltre il ridicolo: siamo alla caricatura.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Letame davanti al ristorante che ospita l’evento di FdI. Così la sinistra avvelena il voto di Venezia

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