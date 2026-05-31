Pochi giorni prima delle elezioni comunali, il settimanale Panorama aveva intervistato il candidato sindaco del centrodestra, che successivamente ha vinto, battendo il candidato del centrosinistra e del “campo largo”. Il nuovo primo cittadino ha dichiarato di aver portato la città fuori dalle influenze della sinistra. La vittoria alle urne ha confermato il risultato anticipato dall’intervista, con il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

Il settimanale Panorama, pochi giorni prima delle recenti elezioni comunali aveva intervistato Simone Venturini, candidato sindaco del centrodestra che poi ha vinto le elezioni battendo Il candidato del centrosinistra e del “campo largo” Andrea Martella. Ecco quello che aveva raccontato al cronista di Panorama quello che è diventato il più giovane sindaco della Serenissima (38 anni, ex assessore, cattolico garbato) prima del successo al seggio. La contesa è sentita? «Sicuramente, ha una valenza nazionale. Da una parte, si vede la vastità del campo largo. Dall’altra, la nostra coalizione compatta». C’era anche Zaia, l’ex governatore veneto, tra i possibili pretendenti? «I nostri nomi hanno girato per mesi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il neo sindaco Venturini alla conquista di Venezia: «Abbiamo tirato fuori la città dalle secche della sinistra»

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