Wall Street Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale

Wall Street, la Casa Bianca e la Federal Reserve hanno formato un'alleanza per contrastare le attività di Anthropic, una società impegnata nello sviluppo di intelligenza artificiale. La collaborazione mira a limitare il potere dell’azienda, che potrebbe accedere a dati riservati degli utenti, inclusi quelli bancari. Questa iniziativa coinvolge istituzioni finanziarie e governative che si coordinano per tutelare la sicurezza e la privacy delle informazioni.

La paura fa la forza. E anche improvvise alleanze. Metti due degli uomini più potenti degli Stati Uniti, fino a ieri impegnati a combattersi a ogni livello, a tavola con cinque banchieri che tra tutti amministrano 7.200 miliardi di dollari, ed ecco per la prima volta rappresentata in modo plastico e concreto la forza dirompente dell’intelligenza artificiale. Martedì scorso, a Washington, il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, e il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, hanno convocato i grandi capi di Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America Wells Fargo e Goldman Sachs per metterli in guardia da Claude Mythos, la nuova famiglia di sistemi di IA di Anthropic, il colosso dell’italo-californiano Dario Amodei.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Wall Street, Casa Bianca e Fed unite per sfidare l’Intelligenza artificiale Wall Street inizia a punire i potenziali “perdenti” del boom dell’intelligenza artificialeWall Street inizia a punire chi rischia di essere travolto dal boom dell’intelligenza artificiale. L’Intelligenza artificiale ora fa paura: a Wall Street e Mumbai crollano le azioni del softwareIl primo romanzo di Kurt Vonnegut, Piano meccanico, immagina un pianeta nel quale le macchine hanno tolto il lavoro alla stragrande maggioranza...