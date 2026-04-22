Vivere in un Loop Il riflesso di Giacomo Mercuriali nel Digital Video Wall

Da modenatoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso della settima edizione di Digital Video Wall, si è presentato “Life is Easy” del 2026, opera di Giacomo Mercuriali. Si tratta del quarto video inserito nel programma Theory&Practice: The Italian New Wave. La mostra si svolge in un contesto dedicato alla scena artistica italiana contemporanea, con l’obiettivo di mettere in evidenza produzioni recenti e innovative.

Life is Easy (2026) di Giacomo Mercuriali è il quarto video presentato all’interno del programma Theory&Practice: The Italian New Wave, settima edizione di Digital Video Wall (DVW).Life is Easy, è un film che riflette le logiche dell’esistenza contemporanea. Mescolando estetiche tipiche dei.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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