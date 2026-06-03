Intorno alle 4 del mattino, numerosi residenti hanno sentito i primi tuoni, seguiti da forti temporali e pioggia intensa. In poco più di un’ora, sono caduti fino a 140 millimetri di precipitazioni, con scariche elettriche visibili nel cielo. Il maltempo ha interessato tutta la regione, causando possibili allagamenti e disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi. La perturbazione prosegue, con condizioni di forte instabilità atmosferica.

Firenze, 3 giugno 2026 – I primi tuoni hanno svegliato molti fiorentini intorno alle 4 del mattino. Poi è arrivata la pioggia, a tratti intensa, accompagnata da una vivace attività elettrica che ha segnato il passaggio del fronte temporalesco sulla città. È soprattutto sulla Toscana settentrionale che il maltempo di stamani ha mostrato tutta la sua forza, scaricando in poche ore quantitativi di pioggia eccezionali e provocando allagamenti e disagi. "Sono caduti fino a 140 millimetri di pioggia sulle zone settentrionali della regione – fanno sapere dal Lamma –. Il peggio, fortunatamente, è passato. Nel corso del pomeriggio di oggi, 3 giugno, avremo nuvolosità variabile e possibilità di qualche piovasco sparso, mentre le schiarite saranno più ampie lungo la costa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Lampi, tuoni e forti temporali: notte di forte maltempo in Toscana. Fino a 140 millimetri di pioggia in poco più di un’ora

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The biggest heavy rain in history hit quiet village, with strong winds and lightning threatening

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