Lampi tuoni e forti temporali | notte di forte maltempo in Toscana Fino a 140 millimetri di pioggia in poco più di un’ora

Da lanazione.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Intorno alle 4 del mattino, numerosi residenti hanno sentito i primi tuoni, seguiti da forti temporali e pioggia intensa. In poco più di un’ora, sono caduti fino a 140 millimetri di precipitazioni, con scariche elettriche visibili nel cielo. Il maltempo ha interessato tutta la regione, causando possibili allagamenti e disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati feriti o danni gravi. La perturbazione prosegue, con condizioni di forte instabilità atmosferica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Firenze, 3 giugno 2026 – I primi tuoni hanno svegliato molti fiorentini intorno alle 4 del mattino. Poi è arrivata la pioggia, a tratti intensa, accompagnata da una vivace attività elettrica che ha segnato il passaggio del fronte temporalesco sulla città. È soprattutto sulla Toscana settentrionale che il maltempo di stamani ha mostrato tutta la sua forza, scaricando in poche ore quantitativi di pioggia eccezionali e provocando allagamenti e disagi. "Sono caduti fino a 140 millimetri di pioggia sulle zone settentrionali della regione – fanno sapere dal Lamma –. Il peggio, fortunatamente, è passato. Nel corso del pomeriggio di oggi, 3 giugno, avremo nuvolosità variabile e possibilità di qualche piovasco sparso, mentre le schiarite saranno più ampie lungo la costa”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Maltempo.

lampi tuoni e forti temporali notte di forte maltempo in toscana fino a 140 millimetri di pioggia in poco pi249 di un8217ora
© Lanazione.it - Lampi, tuoni e forti temporali: notte di forte maltempo in Toscana. Fino a 140 millimetri di pioggia in poco più di un’ora
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The biggest heavy rain in history hit quiet village, with strong winds and lightning threatening

Video The biggest heavy rain in history hit quiet village, with strong winds and lightning threatening

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, scatta l’allerta arancione martedì 5. I comuni a rischioMartedì 5 si prevede un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana con piogge intense e temporali forti che coinvolgeranno diverse zone della...

Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, allerta gialla mercoledì 3 giugno. Le zone a rischioIl Centro funzionale della Toscana ha emesso un’allerta gialla per mercoledì 3 giugno a causa di pioggia e temporali intensi.

Temi più discussi: Maltempo a Milano, forte pioggia, vento e grandine sulla città; Bomba d'acqua a Milano, le strade diventano fiumi: il video; Bomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della Tangenziale; Giuliacci | Tuoni e fulmini sul ponte del 2 giugno tutte le date.

lampi tuoni e fortiLampi, tuoni e forti temporali: notte di forte maltempo in Toscana. Fino a 140 millimetri di pioggia in poco più di un’oraTuoni e fulmini all’alba anche a Firenze. Le precipitazioni più intense tra Pistoia, Prato e Lucca. Resta il codice giallo fino a mezzogiorno, poi miglioramento. Ma venerdì è atteso un nuovo fronte pe ... lanazione.it

lampi tuoni e fortiBomba d'acqua a Roma, tuoni e lampi: la città si risveglia sotto il diluvio. Tromba d'aria a Conca d'Oro, chiusa parte della TangenzialeRoma si è risvegliata sotto la pioggia. Una bomba d'acqua si abbattuta sulla Capitale dalle 7 del mattino di oggi, 3 giugno. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web