Maltempo in Toscana | pioggia e temporali forti allerta gialla mercoledì 3 giugno Le zone a rischio
Il Centro funzionale della Toscana ha emesso un’allerta gialla per mercoledì 3 giugno a causa di pioggia e temporali intensi. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni abbondanti e temporali in diverse zone della regione. La regione resta sotto osservazione e sono stati segnalati i territori più a rischio. Nessuna informazione sulla durata dell’allerta o sull’eventuale coinvolgimento di specifiche aree.
FIRENZE – Il Centro funzionale della Regione Toscana segnala un nuovo peggioramento del tempo sulla regione, con una perturbazione in ingresso da nord-ovest e condizioni di instabilità che accompagneranno la regione fino a mercoledì 3 giugno. Dopo l’avviso già emesso ieri, anche oggi, 2 giugno 2026, la Sala operativa regionale ha emesso un’allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti in Toscana, valida dalle ore 22 di stasera fino alle ore 12 di domani, 3 giugno. Nel corso della serata è atteso un peggioramento più organizzato, con precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco. I fenomeni interesseranno inizialmente le zone di nord-ovest della regione, per poi estendersi durante la notte anche al resto del territorio toscano, fatta eccezione per la parte meridionale e le isole dell’arcipelago. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
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