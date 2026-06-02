Maltempo in Toscana | pioggia e temporali forti allerta gialla mercoledì 3 giugno Le zone a rischio

Notizia in breve

Il Centro funzionale della Toscana ha emesso un’allerta gialla per mercoledì 3 giugno a causa di pioggia e temporali intensi. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche con precipitazioni abbondanti e temporali in diverse zone della regione. La regione resta sotto osservazione e sono stati segnalati i territori più a rischio. Nessuna informazione sulla durata dell’allerta o sull’eventuale coinvolgimento di specifiche aree.