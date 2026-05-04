Maltempo in Toscana | pioggia e temporali forti scatta l’allerta arancione martedì 5 I comuni a rischio

Martedì 5 si prevede un peggioramento delle condizioni meteo in Toscana con piogge intense e temporali forti che coinvolgeranno diverse zone della regione. L’allerta di colore arancione è stata dichiarata per alcuni comuni, dove si registra un aumento del rischio di allagamenti e disagi legati alle precipitazioni. Le autorità hanno invitato la popolazione a prestare attenzione e a seguire eventuali aggiornamenti.

FIRENZE – Come annunciato nei giorni scorsi, sono in arrivo temporali, anche intensi sulla Toscana. La Regione ha emesso un’ allerta arancione per rischio idrogeologico in una zona specifica della regione che riguarda 7 comuni. Allerta gialla nel resto della regione per la giornata di domani, 5 maggio 2026. Per la giornata di domani è previsto un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche su tutta la regione, con precipitazioni sparse che assumeranno spesso carattere di rovescio o temporale. Nelle province di Lucca, Pisa, Pistoia e Prato, i cumulati massimi di pioggia potrebbero toccare picchi di 100-120 mm, con la possibilità di valori localmente superiori.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: pioggia e temporali forti, scatta l’allerta arancione martedì 5. I comuni a rischio Notizie correlate Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischioFirenze, 4 maggio 2026 – Scatta l’allerta meteo per l’arrivo del maltempo in Toscana. Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione in 5 province: ecco i Comuni a rischioFirenze, 4 maggio 2026 – Scatta l’allerta meteo per l’arrivo del maltempo in Toscana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Svolta meteo, arriva il maltempo in Toscana: pioggia e temporali per 48 ore; Maltempo in arrivo sull’Italia, dopo il sole ecco la pioggia: le previsioni meteo; Da lunedì torna la pioggia ma non per tutti. Ecco le regioni colpite; Rottura temporalesca sull’Italia: Toscana e Liguria le più colpite. Maltempo in Toscana, scatta l’allerta arancione: ecco i Comuni a rischioMartedì 5 maggio previste violente precipitazioni. Emessa allerta arancione per rischio idrogeologico nelle zone interessate dall’incendio sul monte Faeta. Gialla per temporali forti sulla Toscana cen ... lanazione.it Svolta meteo, arriva il maltempo in Toscana: pioggia e temporali per 48 oreLe perturbazioni tornano a colpire il centro-nord: attesi accumuli fino a 100 mm, martedì e mercoledì i giorni più critici ... lanazione.it Allerta Meteo, il maltempo spacca l'Italia in due: piogge torrenziali al Nord, caldo scirocco al Sud per un periodo molto lungo | MAPPE e DETTAGLI - facebook.com facebook Il maltempo è già in viaggio verso l’Italia. E dal satellite si vede benissimo. Una grossa fascia nuvolosa, attualmente distesa tra Penisola Iberica, Francia meridionale e Mediterraneo occidentale, si sta muovendo verso est e nelle prossime ore inizierà a coinvol x.com