L'ambasciatore israeliano contro Tajani | Pensa solo ai civili di Beirut Forte attrito con governo italiano
L'ambasciatore israeliano ha criticato il ministro degli Esteri italiano, accusandolo di concentrarsi esclusivamente sui civili di Beirut e di ignorare le sofferenze del suo paese nelle dichiarazioni sulla crisi in Libano. Ha aggiunto che questa posizione ha provocato un forte attrito tra i due governi.
Duro scontro diplomatico tra Roma e Tel Aviv: l'ambasciatore israeliano Jonathan Peled accusa il ministro degli esteri Tajani di ignorare le sofferenze del suo popolo nelle dichiarazioni sulla crisi in Libano: "Nelle sue dichiarazioni non c'è equivalenza, questo è motivo di attrito". Il capo della Farnesina replica definendo inaccettabili i bombardamenti sui civili a Beirut. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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L'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan #Peled, ha spiegato le divergenze con il governo italiano: Le dichiarazioni del ministro #Tajani includono sempre la sofferenza del popolo libanese, e non c'è dubbio che il popolo libanese stia soffrendo, m x.com
Al TG2 post è andata in scena uno scambio di battute surreale tra giornalista e Ministro degli Esteri, Tajani, sulla Flotilla e l'atteggiamento di Israele: - Tajani: Abbiamo chiesto all'ambasciatore israeliano le scuse - Giornalista: E sono arrivate? IMBARAZZO - facebook
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