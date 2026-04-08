Nel sud del Libano, un convoglio italiano appartenente alla missione delle Nazioni Unite è stato colpito da spari israeliani. Per fortuna, nessuno dei presenti è rimasto ferito, ma i veicoli hanno dovuto fare retromarcia e tornare indietro. In risposta all'incidente, un rappresentante del governo italiano ha convocato l'ambasciatore israeliano per discutere dell'accaduto e ribadire che le forze italiane non devono essere prese di mira.

Spari israeliani hanno colpito un convoglio italiano di Unifil in Libano, senza causare feriti, ma costringendo i mezzi a rientrare. A darne notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time alla Camera, dove ha sottolineato come la situazione nel Paese si faccia sempre più critica e non sia interessata dal cessate il fuoco di due settimane proclamato oggi tra Usa e Iran. Nonostante il pressing internazionale perché la tregua possa estendersi anche a questo fronte, i segnali vanno «in direzione negativa», ha spiegato Tajani. Spari dell’Idf contro una colonna italiana dell’Unifil. «Una colonna italiana dell’Unifil, che portava elementi a Beirut per il rimpatrio, è stata bloccata dalle Idf. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: “Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca”Allergie al polline per 1 italiano su 3, Patella (Siaaic): “In aumento casi e anche gravità per colpa del cambiamento climatico” Allergie al polline...

Iran, Idf blocca soldati italiani Unifil. Crosetto: “Intervenga l’Onu”. Tajani convoca ambasciatore israelianoNel giorno della tregua di due settimane annunciata da Donald Trump e dall’Iran, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso del Question Time...

Temi più discussi: Guerra Iran, convoglio di aiuti del Vaticano colpito da spari in Libano; Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca; Libano, Beirut bersagliata da Israele anche di giorno; In Libano convoglio di aiuto del Vaticano 'colpito da spari'.

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: Danneggiato nostro veicolo, Israele chiariscaColpi di avvertimento, un mezzo danneggiato e il rientro immediato alla base: un episodio che accende lo scontro diplomatico e riporta al centro i rischi per i militari impegnati nella missione di pac ... adnkronos.com

Libano, Israele spara contro un convoglio italiano dell’Unifil. Tajani: inaccettabile«Una colonna italiana dell’Unifil che portava elementi a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata dall’Idf e i colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo. Per fortuna non c'è ... milanofinanza.it

Attacchi devastanti, un massacro di civili. Centinaia tra morti e feriti per un’operazione che Israele ha denominato internamente “Oscurità eterna”. A poche ore dall’intesa tra Stati Uniti e Iran, l’esercito di Tel Aviv oscura il cessate il fuoco e colpisce il Libano in u - facebook.com facebook

Accoglie con favore la tregua annunciata tra Usa e Iran e auspica il Libano venga incluso nella tregua nella regione il presidente libanese Joseph Aoun. Aoun, rende noto su X la presidenza libanese, ha insistito sul lavoro del Paese dei Cedri, sugli "sforzi affin x.com