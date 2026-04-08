Nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026, un'auto dell'Unifil è stata colpita da colpi di arma da fuoco sparati dall'IDF mentre transitava a Beirut. Secondo le fonti ufficiali, nessuno dei soldati italiani presenti a bordo ha riportato ferite. In risposta all'incidente, il ministro degli Esteri ha deciso di convocare l'ambasciatore israeliano per chiedere chiarimenti sull'accaduto.

Un gravissimo incidente diplomatico e militare ha coinvolto il contingente italiano in Libano nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026. Durante un’operazione di spostamento logistico, un convoglio di caschi blu dell'UNIFIL, United Nations Interim Force in Lebanon, è stato bersagliato da colpi di avvertimento esplosi dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF), scatenando l'immediata e durissima reazione dei vertici del governo italiano. La dinamica: l’attacco al «Lince» italiano Secondo le ricostruzioni fornite dai ministri della Difesa e degli Esteri e dalla Premier, i fatti si sono svolti a circa due chilometri dalla base di partenza di Shama, nel settore di responsabilità italiano del Libano meridionale. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israeliano

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