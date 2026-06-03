L’ambasciatore israeliano ha criticato le dichiarazioni del ministro degli Esteri italiano, accusandolo di parlare dei libanesi ma di ignorare il suo paese. Ha affermato che le parole del ministro creano tensioni tra il suo governo e l’Italia. La discussione riguarda commenti pubblici del ministro, che sono stati interpretati come poco favorevoli nei confronti di Israele. La situazione ha portato a una presa di posizione ufficiale da parte dell’ambasciata.

“Ho avuto alcune divergenze con il ministro degli Esteri italiano, perché le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, e non c’è dubbio che il popolo libanese stia soffrendo, ma non c’è l’equivalenza nel riportare anche la sofferenza delle comunità israeliane, che noi invece cerchiamo sempre di sottolineare. E questo è un motivo di scontro con il ministro degli Esteri, e motivo di attrito che abbiamo con il governo italiano”. Conversando con i giornalisti sulla situazione in Libano, l’ambasciatore israeliano a Roma Jonathan Peled lancia un’accusa durissima nei confronti di Antonio Tajani, che nei giorni scorsi ha condannato Tel Aviv per la nuova offensiva contro il Paese confinante. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’ambasciatore israeliano contro Tajani: “Parla dei libanesi, ma ignora il nostro popolo. Crea scontro tra noi e il governo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Libano, Tajani: tregua inesistente, soldati italiani non si toccano

Notizie e thread social correlati

Libano, spari contro un convoglio italiano di Unifil. Tajani convoca l’ambasciatore israeliano: «I nostri soldati non si toccano»Nel sud del Libano, un convoglio italiano appartenente alla missione delle Nazioni Unite è stato colpito da spari israeliani.

Spari Idf contro mezzo Unifil con soldati italiani a Beirut. Nessun ferito. ?Tajani convoca l'ambasciatore israelianoNella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026, un'auto dell'Unifil è stata colpita da colpi di arma da fuoco sparati dall'IDF mentre transitava a Beirut.

Temi più discussi: In arrivo in Italia un nuovo gruppo di studenti palestinesi; Clamorosa figura di… per Tajani. Prima rivendica le scuse degli Israeliani per il caso Flotilla ma poi si smentisce subito; Amb. Israele, 'scontro con Tajani, non c'è equità in dichiarazioni sul Libano'; Tajani: Giro d'Italia ambasciatore della diplomazia e veicolo per attrarre turismo.

Abbiamo chiesto all’ambasciatore israeliano di scusarsi. Sono arrivate le scuse? Silenzio. Questo è il Vice Premier e Ministro degli Esteri Tajani. Di fronte a morti innocenti e a immagini che indignano il mondo intero, l’Italia si accontenta di chiedere le scus x.com

L’ambasciatore israeliano contro Tajani: Parla dei libanesi, ma ignora il nostro popolo. Crea scontro tra noi e il governoJonathan Peled lancia un'accusa durissima nei confronti del ministro degli Esteri: Nelle sue dichiarazioni non c'è equivalenza ... ilfattoquotidiano.it

Il Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani chiede all'UE di 'sanzionare' il Ministro israeliano Ben-Gvir per il trattamento degli attivisti della flottiglia di Gaza reddit

L'ambasciatore di Israele: 'Scontro con Tajani, non c'è equità nelle dichiarazioni sul Libano'Ho avuto alcune divergenze con il ministro degli Esteri italiano, perché le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, e non c'è dubbio che il popolo libanese stia ... ansa.it