L’ambasciatore israeliano a Roma ha criticato pubblicamente il presidente del Consiglio europeo, accusandolo di mancanza di equità nelle dichiarazioni riguardanti il Libano. La critica si è concentrata sulle differenze di tono e contenuto tra le affermazioni di Tajani e altre dichiarazioni ufficiali, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione si è svolta durante un incontro con i giornalisti, senza riportare risposte o commenti da parte di Tajani.

«Include sempre la sofferenza del popolo libanese ma non riporta quella delle comunità israeliane», ha detto Peled conversando con i giornalisti. L’ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, conversando con i giornalisti a margine di un briefing sulla situazione in Libano ha ammesso di aver avuto «alcune divergenze con il ministro degli Esteri italiano, perché le sue dichiarazioni includono sempre la sofferenza del popolo libanese, e non c’è dubbio che il popolo libanese stia soffrendo, ma non c’è l’equivalenza nel riportare anche la sofferenza delle comunità israeliane, che noi invece cerchiamo sempre di sottolineare». «Questo», ha aggiunto, «è motivo di attrito che abbiamo con il governo italiano». 🔗 Leggi su Lettera43.it

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© Lettera43.it - L’ambasciatore di Israele contro Tajani: «Non c’è equità nelle dichiarazioni sul Libano»

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