Israele contro Tajani | convocato l' ambasciatore per protestare per le posizioni sul Libano

Israele ha chiamato l’ambasciatore italiano a Tel Aviv per discutere delle dichiarazioni del ministro degli Esteri riguardanti gli attacchi contro i civili in Libano. La convocazione è avvenuta in risposta alle affermazioni di Tajani, che aveva definito gli attacchi

"Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil: italiani a bordo Israele ha convocato l'ambasciatore italiano a Tel Aviv Luca Ferrari, per protestare contro le parole del ministro degli Esteri Antonio Tajani sugli attacchi "inaccettabili" contro i civili libanesi. Lo riferiscono fonti della Farnesina. In un post su X dopo i suoi incontri di questa mattina a Beirut, il ministro aveva scritto: "Il Libano è un Paese fratello che abbiamo nel cuore. Per questo sono venuto a Beirut a portare al Presidente Aoun la solidarietà dell'Italia dopo gli attacchi inaccettabili di Israele contro la popolazione civile”. Durante la...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele contro Tajani: convocato l'ambasciatore per protestare per le posizioni sul Libano Tajani: “Colpito da Israele mezzo militare italiano in Libano. Ho convocato l’ambasciatore”E ancora: “C’è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei impegnati su tutto il Libano. Tajani: “Solidarietà al Libano, evitare una nuova Gaza. Convocato l’ambasciatore israeliano”Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto un lungo colloquio telefonico con il presidente del Libano Joseph Aoun, esprimendo la piena...