Il ministro degli Esteri ha annunciato che un mezzo militare italiano in Libano è stato colpito durante un attacco israeliano. Ha inoltre convocato l’ambasciatore per discutere quanto accaduto. Secondo fonti ufficiali, si tratta del bombardamento più intenso dalla ripresa delle ostilità, con circa 150 aerei israeliani coinvolti in operazioni su tutto il territorio libanese. Nessun dettaglio sulle eventuali conseguenze o sulle modalità dell’attacco è stato fornito.

E ancora: “C’è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei impegnati su tutto il Libano. In particolare a Beirut, Sidone e Tiro si contano decine di vittime fra i civili. Una colonna italiana dell’Unifil che portava persone a Beirut per il rimpatrio è stata bloccata dall’Idf. I colpi di avvertimento israeliani hanno danneggiato un nostro veicolo, per fortuna nessun ferito ma la colonna è dovuta rientrare”. “Appena uscito da quest’Aula – ha proseguito Tajani – chiederò al ministero degli Esteri di chiedere informazioni immediate all’ambasciatore di Israele in Italia su ciò che è accaduto e che ha portato al danneggiamento di un mezzo militare italiano” in Libano. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Tajani: “Colpito da Israele mezzo militare italiano in Libano. Ho convocato l’ambasciatore”

Libano, spari contro convoglio italiano Unifil. Tajani: “Danneggiato nostro veicolo, Israele chiarisca”Allergie al polline per 1 italiano su 3, Patella (Siaaic): “In aumento casi e anche gravità per colpa del cambiamento climatico” Allergie al polline...

Gerusalemme: carabinieri italiani fatti inginocchiare da un colono armato. Convocato l’ambasciatore d’IsraeleImmediata la protesta di Roma: Giorgia Meloni, che ha fatto filtrare la forte irritazione per un fatto ritenuto “inaccettabile”, ha sentito Antonio...

Temi più discussi: Meloni: Vicini a Pizzaballa, da autorità Israele offesa ai credenti. Tajani convoca l’ambasciatore; Governo e opposizione unite dallo sdegno. Convocato l'ambasciatore di Israele; Tajani, ho convocato domani l'ambasciatore israeliano dopo divieto a Pizzaballa; Da Meloni a Macron, tutti contro Israele: Lo stop a Pizzaballa viola la libertà di culto. E Tajani convoca l’ambasciatore.

Tajani: Colpito da Israele mezzo militare italiano in Libano. Ho convocato l’ambasciatoreC'è stato il più violento bombardamento israeliano dalla ripresa della guerra, si parla di 150 aerei impegnati su tutto il Libano. In particolare a Beirut, Sidone e Tiro si contano decine di vittime ... firenzepost.it

Tajani: 'Colpi di Israele su un mezzo italiano dell'Unifil in Libano, convocato l'ambasciatore'Il mezzo militare colpito è un 'Lince', il veicolo tattico leggero multiruolo in dotazione all'Esercito italiano. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il veicolo era in una colonna con ... ansa.it

Israele ha bombardato il più grande impianto petrolchimico iraniano A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump all’Iran sulla riapertura dello stretto di Hormuz, Israele ha colpito il complesso petrolchimico di South Pars, nel Golfo Per - facebook.com facebook