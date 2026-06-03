Destra e sinistra collaborano attraverso campagne di comunicazione mirate a delegittimare le istituzioni e i sistemi esistenti. Gli influencer utilizzano strategie come la diffusione di messaggi critici e la condivisione di contenuti che evidenziano presunti fallimenti delle istituzioni, puntando a destabilizzare l’ordine attuale. Questa alleanza tra estremi si manifesta in un uso coordinato di strumenti comunicativi per mettere in discussione i sistemi di potere.

Come riescono destra e sinistra a collaborare per distruggere il sistema?. Quali strategie comunicative usano gli influencer per delegittimare le istituzioni?. Chi finanzia i movimenti che alimentano il complottismo e la disinformazione?. Perché il mix tra sovranismo e populismo minaccia la democrazia attuale?.? In Breve Figure storiche come Maurras, Doriot, Déat e Drieu La Rochelle guidarono il socialismo nazionale francese.. Dinamiche di Weimar e figure come Corradini e D'Annunzio prepararono l'ascesa del mussolinismo.. Il Movimento 5 Stelle e il governo gialloverde incarnano il rossobrunismo nel XXI secolo.. Strategie di disinformazione digitale colpiscono l'Unione europea e il sostegno militare all'Ucraina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’alleanza degli estremi: l’arma del rossobrunismo contro i sistemi

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