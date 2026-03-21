In Campania si registra un incremento significativo di casi di epatite A, mentre crescono anche i controlli e le segnalazioni ufficiali. Le autorità hanno pubblicato vademecum e lanciato appelli, nel tentativo di contenere la diffusione della malattia. Intanto, l’attenzione si concentra sugli alimenti potenzialmente contaminati e sugli eventi meteo estremi che potrebbero aver contribuito alla situazione. La problematica si intreccia con l’abusivismo nel settore alimentare.

L’aumento esponenziale delle diagnosi, i controlli, i dati, gli appelli e i vademecum che continuano a circolare. I casi di epatite A in Campania e a Napoli in particolare sono fuori controllo? Cosa sta accadendo? Partiamo proprio dai dati. Al momento sono stati censiti nel territorio campano 133 casi di epatite A da inizio 2026. Sono circa 50 le persone attualmente ricoverate all’ospedale Cotugno di Napoli da metà febbraio, e 14 nella sola giornata di ieri. Notizie.com Tra loro un 46enne che è stato trasferito all’ospedale Cardarelli in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Allarme epatite A in Campania, le ombre del “piatto proibito” e degli eventi meteo estremi: “Situazione complessa, fari su abusivismo”

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