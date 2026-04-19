A Golena San Massimo i rischi presenti e futuri degli eventi climatici estremi

Da padovaoggi.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Golena San Massimo si analizzano i rischi attuali e previsti legati agli eventi climatici estremi. Tra il 2015 e il 2024, il Veneto ha subito danni per quasi due miliardi di euro a causa di fenomeni meteo-idro estremi, rendendola la terza regione in Italia più colpita. Nonostante i danni elevati, i finanziamenti nazionali destinati al contrasto di queste calamità sono stati di circa 300 milioni di euro.

Il Veneto è la terza regione in Italia a pagare il conto più alto degli eventi meteo-idro estremi che hanno colpito la penisola tra il 2015 e il 2024: registra quasi due miliardi di euro di danni a fronte dei quali i governi nazionali che si sono succeduti hanno stanziato poco meno di 300 milioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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