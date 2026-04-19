A Golena San Massimo i rischi presenti e futuri degli eventi climatici estremi

A Golena San Massimo si analizzano i rischi attuali e previsti legati agli eventi climatici estremi. Tra il 2015 e il 2024, il Veneto ha subito danni per quasi due miliardi di euro a causa di fenomeni meteo-idro estremi, rendendola la terza regione in Italia più colpita. Nonostante i danni elevati, i finanziamenti nazionali destinati al contrasto di queste calamità sono stati di circa 300 milioni di euro.

Il Veneto è la terza regione in Italia a pagare il conto più alto degli eventi meteo-idro estremi che hanno colpito la penisola tra il 2015 e il 2024: registra quasi due miliardi di euro di danni a fronte dei quali i governi nazionali che si sono succeduti hanno stanziato poco meno di 300 milioni.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Notizie correlate

Sardegna: nuovi fondi per servizi essenziali e ripresa dopo eventi climatici estremiLa Regione Sardegna ha ricevuto un importante stanziamento di risorse finanziarie destinate al rafforzamento dei servizi essenziali e alla...

In arrivo un «super El Niño», ondate di calore più lunghe ed eventi estremi. Cosa sappiamo e quali sono i rischiI prossimi mesi potrebbero essere caratterizzati da temperature più elevate del normale a causa del ritorno di El Niño.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Golena aperta con miniescursioni in barca a remi e visita al Castelnuovo il 19 aprile 2026; Greenpeace alla Climate Action Week di Padova, tra dibattiti e una installazione-museo sulla crisi climatica; #AccadeOggi; Padova: Greenpeace porta la crisi climatica in città.

Concerti Golena San Massimo 2025/2026Calendario concerti 2025/2026 a Golena San Massimo: di seguito trovi l’elenco dei prossimi concerti ed eventi in programma a Golena San Massimo. rockol.it

Golena aperta con miniescursioni in barca a remi e visita al CastelnuovoMinitour su barche a remi con partenza dal pontile della Golena S. Massimo, navigazione sul Piovego lungo le mura rinascimentali del Castelnuovo fino a Portello e ritorno. È richiesto piccolo contribu ... padovaoggi.it

In provincia di Pescara, la rottura della condotta idrica Tavo Sud, conseguente al maltempo delle ultime 48 ore, lascia senza acqua l’ospedale San Massimo di Penne. Per fare fronte all’emergenza e garantire il normale svolgimento delle attività sanitarie, l’Aca facebook