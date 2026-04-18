In Lombardia, oltre la metà dei giovani rimane con i genitori fino ai 35 anni, sia per motivi religiosi che laici. Le unioni con rito civile, che negli ultimi anni erano in aumento, stanno diminuendo, mentre aumentano le convivenze non ufficializzate o i periodi di indipendenza. La tendenza si riflette in un calo dei matrimoni, sia religiosi che civili, e in un aumento di giovani che preferiscono vivere in modo più flessibile senza formalizzare un’unione.

Milano, 18 aprile 2026 – Sempre meno matrimoni, sia con rito religioso, che con rito civile. Se fino a qualche anno fa, infatti, le unioni con rito civile crescevano, ora hanno “perso lo smalto”, lasciando spazio a forme di convivenza non formalizzate o, semplicemente, a non convivenze. I dati Istat sono eloquenti. In Lombardia, nel 2025 si erano registrati 27.052 matrimoni, tra rito civile e religioso. La differenza tra l’uno e l’altro era di circa 2mila unioni: 11.514 i matrimoni in chiesa, 15.539 quelli davanti al sindaco. Nel 2023, il numero complessivo di matrimoni è aumentato rispetto al 2015 (va tenuto conto dell’effetto rimbalzo post Covid), con un aumento soprattutto nelle province lombarde (1.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Religioso o laico, fuga dal matrimonio: oltre la metà dei giovani lombardi sta con mamma e papà fino a 35 anni

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