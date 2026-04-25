Omicidio di Vasto il legale di Antonio Sciorilli | Sta realizzando solo ora Situazione di salute mentale precaria

Un uomo coinvolto in un caso di omicidio a Vasto sta affrontando le prime fasi di consapevolezza riguardo all'accaduto, secondo quanto riferito dal suo avvocato. La sua condizione di salute mentale è descritta come precaria, in particolare dopo l'udienza di convalida. Le autorità stanno seguendo con attenzione la situazione, mentre si attendono eventuali sviluppi sul procedimento giudiziario in corso.

"Solo ora sta iniziando a realizzare l'accaduto. La situazione di salute mentale di Antonio Sciorilli è precaria soprattutto dopo l'udienza di convalida. Non vedere la famiglia, la moglie e la figlia, che sono dei suoi punti di riferimento, non è facile". Sono le ultime dichiarazioni all'Ansa.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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