Un giovane è stato accoltellato a Milano e l’udienza del processo con rito abbreviato si è svolta davanti al giudice. Al termine dell’udienza, il difensore di uno degli imputati ha dichiarato che il suo assistito, Davide Cavallo, possiede un forte senso morale. Durante la sessione, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che venissero condotti via dalla polizia penitenziaria. La vicenda riguarda un episodio di aggressione avvenuto in città e si è conclusa con il dibattimento in tribunale.

Al termine dell’udienza del processo con rito abbreviato davanti al GUP Alberto Carboni, Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che la polizia penitenziaria li scortasse fuori dall’aula. Il giudice è entrato in camera di consiglio. “È stato un abbraccio semplicissimo, molto tenero, molto forte, sentito da tutte e tre le parti: soprattutto hanno chiesto scusa “. A dirlo è Giovanni Giovanetti, difensore di Alessandro Chiani, a margine dell’udienza al tribunale di Milano per l’accoltellamento di Davide Simone Cavallo in corso Como la notte del 12 ottobre 2025. “Volevo solo rimarcare il grande spessore morale della persona offesa – ha aggiunto Giovanetti – Un ragazzo davvero eccezionale “, ha concluso il legale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giovane accoltellato a Milano, iI legale di Chiani: “Davide Cavallo ha grande spessore morale”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ragazzo accoltellato a Milano, legale di uno degli accusati: «Il ragazzo ha risposto»

Sullo stesso argomento

Davide Cavallo accoltellato a Milano in Corso Como, Alessandro Chiani condannato a 20 anni di carcere, 10 mesi per Ahmed AtiaCon loro c'erano tre minorenni, i quali sono imputati davanti al Tribunale per i Minorenni.

Giovane accoltellato a Milano, difensore Chiani: "Non voleva uccidere, ha chiesto a Chat Gpt"“Dal nostro punto di vista non c’è il tentato omicidio: dà due coltellate, poi si allontana mentre la zuffa continua”.

Processo agli aggressori di Davide Cavallo: il giovane accoltellato arriva in aula con i genitori milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Milano, 20 di anni di carcere per il giovane che ha accoltellato e reso invalido lo studente della Bocconi (che lo abbraccia in aula)Davide Cavallo fu gravemente ferito per una rapina di appena 50 euro. Prima della sentenza l'abbraccio tra il bocconiano e gli imputati: Spero diventino persone migliori ... affaritaliani.it

Giovane accoltellato a Milano, iI legale di Chiani: Davide Cavallo ha grande spessore moraleAl termine dell’udienza del processo con rito abbreviato davanti al GUP Alberto Carboni, Davide Simone Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori prima che la ... lapresse.it