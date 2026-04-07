Molti studenti esprimono scarso interesse per lo studio, spesso dicendo ai genitori che non vedono utilità nelle materie scolastiche. Un’esperta nel settore ha affermato di ricevere frequentemente queste affermazioni da parte dei giovani. La pressione esercitata dai genitori può contribuire al disinteresse verso gli studi. La coach Antonella Beggiato ha condiviso alcune riflessioni sui comportamenti dei genitori e sulle conseguenze per i figli.

L'eccessiva pressione genitoriale allontana i figli dallo studio. La coach Antonella Beggiato suggerisce di ritrovare la motivazione trasmettendo loro fiducia L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: “A volte mi sento sola, la maternità mi ha tolto le idee. Le chat delle mamme mi fanno stare male”: lo sfogo di Chiara Gamberale

Leggi anche: Il prof che ha salvato lo studente: “Mi dicevo: fatti forza, temevo mi sfuggisse di mano. Per i ragazzi serve un limite ai social”

Non ho voglia di studiare | La verità che nessuno ti dice

Argomenti più discussi: Mancanza di voglia di studiare, l'esperta consiglia i genitori: E sai quante volte mi sento dire ‘Prof, non mi interessa, a che mi serve?’; Pasqua tra guerra, rincari e voglia di partire. Italia e l’Est Europa che non t’aspetti le mete top; Booh Blues di guarigione live all'Asino che Vola; Mamma, papà, con voi è inutile parlare: come si costruisce il dialogo in famiglia.

La Verna: «Degrado Diffuso e Mancanza di Servizi Essenziali»Arezzo, 2 luglio 2025 – «Nonostante i roboanti proclami del Sindaco e dell'amministrazione in merito all'impegno profuso per il turismo, le bellezze del nostro comune e il decoro urbano, il gruppo di ... lanazione.it

ALESSANDRIA - Nessuna emergenza per mancanza di materia prima ma una più frequente domanda dovuta ai prezzi più bassi. - facebook.com facebook

in realtà si sosteneva che la mancanza di navi ONG avrebbe eliminato un pull factor, scoraggiando le partenze x.com