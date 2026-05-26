Il cantautore ha dichiarato di non aver sentito ispirazione negli ultimi dieci anni e ha detto che, quando si stancherà o il pubblico si stancherà di lui, sparirà senza preavviso. Attualmente sta annunciando un nuovo ciclo di concerti in location raccolte.

«Avevo sedici anni, già sapevo che volevo scrivere canzoni e cantarle, mi piacevano i cantautori. Si uccise Luigi Tenco. Quella sera giurai a me stesso che non sarei mai andato al Festival di Sanremo, a nessuna condizione», rivela il Principe della musica italiana, che la sua band chiama Capo. Il 4 giugno, in prima serata su Rai 3, arriverà Francesco De Gregori. Nevergreen, il docufilm di Stefano Pistolini che racconta la residenza al Teatro Out Off di Milano (20 concerti dal 29 ottobre al 23 novembre 2024), ma non chiamatelo biopic, una delle parole che l’artista detesta, insieme a sold out, hit e vip. «Nei biopic intervistano un artista per due ore su sé stesso, spalmando l’intervista tra le sue canzoni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco De Gregori: «Sono dieci anni che non sento l'ispirazione, e mi dispiace. Quando mi stuferò o la gente si stuferà di me, sparirò, senza annunci»

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Francesco De Gregori - 50 anni di Rimmel

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