Calciomercato Moretto | Leao? Se arrivasse un’offerta adeguata il Milan la potrebbe valutare

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha spiegato che il Milan potrebbe considerare una proposta per Rafa Leao se arrivasse un’offerta ritenuta adeguata. La squadra non ha escluso questa possibilità, ma al momento non ci sono decisioni definitive. La trattativa, quindi, potrebbe dipendere dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Dopo quello che è successo nel secondo tempo di Lazio-Milan, intorno a Rafael Leao si è alzato un grande polverone mediatico tra il 'caso Pulisic e Allegri' e le voci di mercato su una sua possibile cessione in estate. A fare chiarezza sul portoghese e il suo futuro ci ha pensato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto. Ecco le sue parole dall'ultimo video YouTube pubblicato sul canale di Fabrizio Romano. "Dopo quello che è successo a Roma, questa situazione di tensione più che litigata, con Leao, stizzito dopo la sostituzione, si è iniziato a generare un polverone importante intorno al futuro del giocatore e a quello che ne consegue. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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