Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport 24, ha commentato la possibilità che il club consideri un'offerta per il giocatore. Ha affermato che, in caso di proposta concreta, il Milan valuterebbe la situazione e deciderebbe se accettarla o meno. La questione riguarda il futuro del calciatore, senza che siano stati annunciati dettagli o decisioni ufficiali da parte della società.

La stagione di Rafael Leao, calciatore del Milan, non è stata molto positiva. Sabato, nella partita contro l'Udinese persa poi 3-0, il portoghese al momento del cambio è stato riempito di fischi dal pubblico di San Siro, non era mai successo che tutto lo stadio si schierasse contro di lui. Un gesto che potrebbe aver rovinato, almeno un po', il rapporto tra il calciatore e i tifosi rossoneri. Manuele Baiocchini, giornalista ed inviato di Sky Sport 24, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni su quello che sarà il futuro del calciatore. Ecco, di seguito, le sue parole: "A fine stagione c'è un grande punto interrogativo. In questo momento Leao non sta facendo vedere quello di cui è capace, le sue potenzialità.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Baiocchini: “Se arrivasse un’offerta per Leao, il Milan la prenderebbe in considerazione”

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