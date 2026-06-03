L’allenatore ha pubblicato un messaggio su Instagram per salutare il Napoli dopo due anni sulla panchina. Nel post ha ringraziato per le emozioni vissute durante il suo periodo alla guida della squadra. Non sono stati forniti dettagli su future decisioni o altre dichiarazioni. Il messaggio si limita a un ringraziamento generico per l’esperienza trascorsa.

Antonio Conte, ormai ex allenatore partenopeo, con un post sul social Instagram, ha salutato Napoli dopo due anni sulla panchina azzurra. “Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di?? NAPOLI”. Napoli, Allegri si libera dal Milan. In arrivo firma e annuncio per la nuova avventura in azzurro Sarri, niente Napoli: Italiano potrebbe lasciargli il posto. Forti rumors anche dalla Spagna Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - L’addio di Conte: “Due anni di grandi emozioni, grazie di cuore”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Antonio Di Gennaro:Conte, due anni a Napoli è troppo poco. Il calcio ha un problema grave su tutti

Notizie e thread social correlati

Conte: "Due anni di forti emozioni e grande passione, grazie di cuore Napoli"Un rappresentante ha ringraziato Napoli per due anni considerati pieni di emozioni e passione, definendoli vincenti.

Napoli, il messaggio d'addio di Conte: «Semplicemente grazie di cuore»Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Antonio Conte ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando i tifosi con un semplice «grazie di cuore».

Temi più discussi: L'addio di Conte: Deciso un mese fa. Due anni positivi, ma ho fallito a compattare l'ambiente; Conte ufficializza l'addio al Napoli: Non sono riuscito a compattare l'ambiente; A Napoli ho fallito su una cosa. Ho visto tanti veleni e chi sparge veleni è un fallito: l’addio di Antonio Conte; Conte conferma l'addio al Napoli: L'ho deciso un mese fa. Si è sparso tanto veleno attorno alla squadra.

L'addio di #Conte: Due anni vincenti di forti emozioni. Grazie di cuore Napoli Attraverso il suo profilo Instagram, Antonio Conte, ha lanciato un messaggio breve, ma molto sentito e carico di significati, per salutare la piazza partenopea: Due anni vincenti di x.com

[Vitiello] Secondo il Corriere dello Sport: ? Il Milan cerca un allenatore in stile Fabrega ? No a Conte ? Allegri, Tare e Furlani fuori ? No a Galliani ? Leao sul mercato ? Cardinale assume il controllo del Milan insieme a Ibra. reddit

Conte saluta Napoli: Due anni vincenti di forti emozioni e grande passioneL'addio tra Antonio Conte e il Napoli è stato ufficializzato già da vari giorni, ma l'allenatore ha voluto mandare ancora un messaggio alla tifoseria e alla città prima che sia lui che la squadra iniz ... sport.sky.it

Addio sereno e senza soldi: perché Antonio Conte ha rinunciato ai 15 milioni che il Napoli gli dovevaQuindici milioni di euro lasciati sul tavolo del Napoli. Antonio Conte (staff compreso) rinuncia a tanti soldi, firma la risoluzione del contratto, chiude la sua esperienza in azzurro dopo aver vinto ... fanpage.it