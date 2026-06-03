Un rappresentante ha ringraziato Napoli per due anni considerati pieni di emozioni e passione, definendoli vincenti. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di celebrazione o ringraziamento, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o motivazioni. La frase si concentra sul riconoscimento di un periodo di attività o impegno che si conclude, senza indicare i risultati o le circostanze precise di tali due anni.

Roma, 3 giu. - (Adnkronos) - "Due anni vincenti di forti emozioni e grande passione!!! Semplicemente.. GRAZIE di cuore NAPOLI". Così su Instagram Antonio Conte saluta Napoli a qualche giorno di distanza dall'annuncio della fine del rapporto tra il tecnico salentino e il club di Aurelio De Laurentiis. In due anni sulla panchina degli azzurri Conte ha conquistato uno scudetto e una supercoppa italiana. Al suo posto il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri. "Pronto per Sanremo e nel futuro un film". La promessa di Tiziano Ferro . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Conte: "Due anni di forti emozioni e grande passione, grazie di cuore Napoli"

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Napoli, il messaggio d'addio di Conte: «Semplicemente grazie di cuore»Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Antonio Conte ha pubblicato un messaggio sui social, ringraziando i tifosi con un semplice «grazie di cuore».

Temi più discussi: L'addio di Conte: Deciso un mese fa. Due anni positivi, ma ho fallito a compattare l'ambiente; Napoli, Conte annuncia l'addio: Ho avvisato De Laurentiis un mese fa. Il patron: Stadio nuovo? Potrei farlo in due anni; Conte lascia il Napoli e spiega i motivi dell'addio dopo due anni: dal veleno ai falliti, le dure accuse in conferenza stampa; Il Napoli batte l'Udinese ed è secondo. Conte lascia tra accuse e allusioni: volevo compattare l'ambiente, ho fallito.

Ufficiale l'addio di Conte al Napoli, due anni di emozioni e passione. La Società di De Laurentiis ora è pronta per formalizzare il rapporto con Allegri #ANSA x.com

Conte saluta: Due anni vincenti di forti emozioni, grazie NapoliIl momento dei saluti è arrivato. Antonio Conte, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, ha dato il proprio addio al Napoli. Due anni vincenti, di forti emozioni e grande passione! S ... msn.com

Nuovi contatti diretti questa mattina tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Allegri ha confermato che sarebbe disposto a firmare un contratto breve, che potrebbe durare due anni. reddit

Conte saluta il Napoli dopo 2 stagioni: Due anni vincenti di forti emozioni e grande passioneAntonio Conte ha salutato il Napoli tramite il suo profilo Instagram, chiudendo un ciclo ricco di successi durato due stagioni. msn.com