Scale mobili | giù Acr Messina nel baratro Atm tra i veleni Ars nave nella bufera Su la Regione che assume orfani di femminicidio

Negli ultimi mesi, diverse situazioni di crisi hanno coinvolto le scale mobili in città, portando alla chiusura di una nota società di trasporti pubblici e suscitando tensioni tra enti e istituzioni. La Regione ha annunciato l’assunzione di orfani di femminicidio, mentre alcune aziende sono finite nel mirino delle polemiche per questioni di gestione e responsabilità. La situazione attuale evidenzia un quadro di difficoltà che affonda le radici in decisioni prese nel passato, senza che siano ancora trovate soluzioni definitive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui