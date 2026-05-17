Scale mobili | giù Acr Messina nel baratro Atm tra i veleni Ars nave nella bufera Su la Regione che assume orfani di femminicidio
Negli ultimi mesi, diverse situazioni di crisi hanno coinvolto le scale mobili in città, portando alla chiusura di una nota società di trasporti pubblici e suscitando tensioni tra enti e istituzioni. La Regione ha annunciato l’assunzione di orfani di femminicidio, mentre alcune aziende sono finite nel mirino delle polemiche per questioni di gestione e responsabilità. La situazione attuale evidenzia un quadro di difficoltà che affonda le radici in decisioni prese nel passato, senza che siano ancora trovate soluzioni definitive.
ACR RETROCESSAIl punto più basso è stato toccato ed anche se i protagonisti del baratro hanno oggi nomi e cognomi la discesa ha responsabilità che risalgono più indietro nel tempo. L’Acr Messina retrocessa in eccellenza è avvenuta sul campo del Ragusa, a conclusione di una stagione targata Justin. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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