Alla scoperta dell' Oasi Val di Sole una giornata immersi nella natura e nella biodiversità

Sabato 18 aprile, l’Oasi Val di Sole situata a Fossa di Concordia sarà aperta al pubblico per un evento dedicato alla scoperta dell’ambiente naturale e della biodiversità locale. Durante la giornata, i visitatori potranno esplorare le aree protette e conoscere più da vicino le peculiarità di questo habitat. L’iniziativa coinvolge cittadini e appassionati di natura, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza dell’area.

Sabato 18 aprile l’Oasi Val di Sole, a Fossa di Concordia, apre le porte ai cittadini per una giornata speciale alla scoperta di uno degli ambienti naturali più significativi del territorio.L’iniziativa "Dall’alba al tramonto" offrirà la possibilità di vivere l’Oasi lungo l’intero arco della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Una giornata immersi nella bellezza, ecco la “Pasquetta a Stifone”Il programma della manifestazione organizzata per lunedì 6 aprile: si parte dalla stazione di Narni scalo, nel pomeriggio la corsa coi sacchi e il... Un’estate immersi nella natura. Ingressi e regole per l’Orrido di BotriOrrido di Botri: Paolo Bencivenni e Ambra Dini, guide ambientali dell’Associazione CanyoNatura Toscana, sezione di Bagni di Lucca presieduta da... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Concordia, sabato 18 aprile all'Oasi Val di Sole una giornata immersi nella natura dall'alba al tramonto; I ragazzi accompagnano i visitatori alla scoperta della Riserva naturale; Bibione fuori stagione è tutta un’altra cosa; Vacanze a sei zampe: dall’alta quota al mare, l’Italia pet-friendly che accoglie i cani come veri ospiti d’onore. Ora l’Italia ha una nuova oasi naturale: alla scoperta di un paradiso nascosto nel cuore selvaggio di BibioneAlle porte di Bibione, un mondo che sembrava destinato a rimanere nascosto si apre finalmente al pubblico: la Val Grande, una splendida oasi naturalistica di oltre 360 ettari, che racchiude in sé una ... greenme.it Primavera delle Oasi 2025, alla scoperta della ricchezza della natura insieme al WwfPrimavera delle Oasi: in tutta Italia i centri protetti dal Wwf vengono aperti ai visitatori per 7 weekend (tra il 21 aprile e il 5 giugno) con iniziative di immersione nella natura: passeggiate con ... quotidiano.net Concordia, sabato 18 aprile all’Oasi Val di Sole una giornata immersi nella natura dall’alba al tramonto L’iniziativa offrirà la possibilità di vivere l’oasi attraverso percorsi guidati, momenti divulgativi e occasioni di osservazione diretta di fauna e flora... - facebook.com facebook