Oggi a Concordia si svolge l’appuntamento “Dall’alba al tramonto”, una giornata dedicata all’esplorazione dell’oasi Valdisole, situata a Fossa. L’iniziativa permette ai partecipanti di conoscere da vicino uno degli ambienti naturali più rilevanti della Bassa. L’escursione si svolge durante tutto il giorno, dalla mattina al tramonto, offrendo l’opportunità di osservare il paesaggio e la fauna locali.

Come ogni primavera oggi a Concordia si ripete l’appuntamento "Dall’alba al tramonto". Una escursione che consentirà di scoprire l’oasi Valdisole, a Fossa, uno degli ambienti naturali più significativi della Bassa. Un’area regionale di riequilibrio ecologico di proprietà pubblica di ben 71,9 ettari, realizzata attraverso la trasformazione di un’area industriale in un’importante zona protetta per la fauna e la flora locale. Dalle 7.30, i visitatori potranno partecipare all’ascolto e al riconoscimento dei canti degli uccelli, accompagnati lungo il percorso dai volontari e dagli esperti del Cisniar "Il Pettazzurro" (Centro Italiano Studi Nidi Artificiali - Stazione Ornitologica Modenese).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giornata dedicata alla scoperta dell’oasi Valdisole di Fossa

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