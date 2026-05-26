Durante il Festival di Sanremo 2026, Samurai Jay ha condiviso di aver sofferto di anoressia e bulimia, perdendo oltre 40 kg in sei mesi a causa di una scarsa alimentazione. Ricorda di aver subito anche episodi di violenza a scuola. Ha appena pubblicato l’album “Amatore” e il singolo “?Flamenco Paranoia” è in rotazione radiofonica.

Con “Ossessione” è stato la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo 2026. Samurai Jay ha appena pubblicato l’album “Amatore” e “?Flamenco Paranoia” è il singolo in rotazione in radio. Fronte live, quest’estate il cantante si esibirà al Red Valley Festival, il 15 agosto a Olbia. Inoltre, il prossimo 21 giugno aprirà la data italiana di Ricky Martin a San Benedetto del Tronto. L’artista è stato ospite a “Le Iene” e ha raccontato aspetti privati e inediti della sua vita. “Ero grosso, strano, diverso ho sofferto di anoressia e bulimia.- ha affermato – Sei mesi prima di quella foto pesavo 105 chili. Avevo smesso di mangiare. Se mangiavo un pezzo di pane correvo a vomitarlo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero grosso, strano, diverso. Ho sofferto di anoressia e bulimia. A scuola mi picchiavano. In 6 mesi ho perso più di 40kg perché non mangiavo”: lo rivela Samurai Jay

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