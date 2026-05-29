Puntata nostalgica e densa di ospiti quella di venerdì 29 maggio de La Volta Buona. Caterina Balivo torna nel salotto di Rai 1 con il cast di una delle serie tv più amate: Un medico in famiglia. In studio Lino Banfi, che sta per spegnere 90 candeline, e Milena Vukotic, due colonne portanti di quella famiglia televisiva che ha tenuto compagnia agli italiani per vent’anni. La puntata si concentra poi sul tema della longevità: i segreti con cui vivere di più e meglio e alcuni particolarissime abitudini di chi oggi ha un’età e un aspetto invidiabile. Le nostre pagelle. La reunion di “Un medico in famiglia” (9). L’11 luglio Lino Banfi spegnerà 90 candeline, ma in studio è lui il più vitale di tutti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 29 maggio: la reunion di “Un medico in famiglia” (9), Caterina Balivo si commuove (10)

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