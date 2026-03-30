La Volta Buona pagelle del 30 marzo | l’appello dei Jalisse a De Martino 6 Balivo ironica sul marito 8

Nella puntata del 30 marzo di La Volta Buona, Caterina Balivo ha condotto una serata che ha unito gossip, temi di attualità e storie di vita, con ospiti che si sono confrontati apertamente. Durante la puntata, è stato affrontato l’appello dei Jalisse rivolto a De Martino, mentre la conduttrice ha commentato con ironia alcune vicende familiari del marito. Sono state assegnate anche alcune pagelle ai protagonisti dello spettacolo.

Nella puntata del 30 marzo de La Volta Buona, Caterina Balivo mescola, con la solita maestria, gossip e temi interessanti, con racconti di vita vera e ospiti pronti a mettersi a nudo. La differenza d’età conta in amore? Voto: 8. In questa puntata Caterina Balivo ha scelto di affrontare un tema molto particolare, cercando di capire quanto la differenza d’età possa influire in un rapporto. A dare il loro contributo gli ospiti in studio come Elfrida Ismolli, legata da tempo a Edoardo Vianello con cui ha una differenza d’età di 37 anni, ma anche Marco Baldini, diventato papà a 61 anni grazie ad una compagna più giovane. Si parla anche di Beatrice Arnera e Raoul Bov a, una delle coppie più chiacchierate del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 30 marzo: l’appello dei Jalisse a De Martino (6), Balivo ironica sul marito (8) Articoli correlati Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 2 marzo: la valletta di De Martino a Sanremo (7), Balivo spegne Magalli (10) Leggi anche: La Volta Buona, pagelle 13 marzo: l’eredità di Enrica Bonaccorti (10), Balivo bacchetta l’ex marito (8)