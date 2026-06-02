Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver ucciso due braccianti, morti dopo essere stati rinchiusi vivi in un minivan incendiato. Le vittime, lavoratori impegnati in un’attività agricola, sono state trovate senza vita all’interno del veicolo, che si trovava in un’area isolata. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti durante le indagini, che continuano per chiarire le dinamiche dell’episodio.

La magistratura ha ordinato due fermi, come detto, con l’accusa di omicidio plurimo, ritenendoli i due uomini responsabili dell’eccidio avvenuto presso una stazione di servizio sulla statale 106.A incastrare i presunti responsabili è stato un video registrato dalle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, documento che gli inquirenti hanno scandagliato in profondità. La tragedia si è consumata ieri, tra le 12:30 e le 13:00, a ridosso delle colonnine del carburante. Mentre una densa colonna di fumo nero si alzava dal mezzo con i quattro braccianti arsi vivi al suo interno, i due assalitori si sono dati alla fuga. Grazie alla rapidità delle indagini e all’analisi dei filmati, la polizia è riuscita a individuare e rintracciare i due sospettati già nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Braccianti arsi vivi: due fermati con l’accusa di omicidio plurimo. L’orrenda fine dei lavoratori chiusi nel minivan

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Amendolara, due fermati per l'omicidio. Le indagini confermano l'ipotesi: bruciati vivi

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