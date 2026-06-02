In Calabria, quattro braccianti pakistani sono stati incendiati da caporali. Le indagini hanno portato all’identificazione di due sospettati, grazie a testimonianze e prove di sorveglianza. I sospettati sono stati fermati e portati in caserma per ulteriori accertamenti. La polizia ha sequestrato dispositivi elettronici e raccolto testimonianze di altri lavoratori. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità con cui i caporali gestivano il sistema di controllo.

? Punti chiave Come hanno fatto i caporali a gestire questo sistema di dominio?. Quali prove hanno permesso di identificare i due sospettati?. Perché i lavoratori erano costretti a pagare per dormire e viaggiare?. Chi sono i proprietari terrieri coinvolti in questa filiera agricola?.? In Breve Paghe fittizie di 350 euro mensili e 5 euro giornalieri per i trasporti.. Alloggi condivisi a Villapiana costano 500 euro al mese per pochi spazi.. Precedente incidente a Scanzano Jonico nel dicembre scorso causò 4 morti indiani.. Uila propone permessi di soggiorno per attesa occupazione per tutelare i migranti.. Lunedì scorso ad Amendolara quattro braccianti pakistani sono stati uccisi bruciati vivi in una stazione di servizio della Sibaritide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Orrore in Calabria: caporali danno fuoco a 4 braccianti pakistani

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