La velocità invisibile della MotoGP

Durante il Gran Premio d’Italia al Mugello, il suono delle moto si fa sentire prima di tutto il resto. Il rumore delle moto accelera prima delle immagini e dei tempi sul monitor. Questo effetto si percepisce durante tutto il weekend, creando un’atmosfera unica tra tifosi e appassionati. La velocità delle moto si traduce anche in un impatto acustico che anticipa ogni altra informazione visiva o tecnica.

Al Mugello, durante il weekend del Gran Premio d’Italia, il rumore arriva prima di tutto il resto. Arriva prima delle immagini, prima dei tempi sul monitor, prima delle spiegazioni tecniche. È un suono fisico, quasi solido, che attraversa l’aria e ricorda a chiunque si trovi nel paddock che questo sport resta una faccenda viscerale, meccanica, umana. Poi, però, appena ci si avvicina al box Ducati Lenovo Team, la percezione cambia. La MotoGP, per certi versi, è la stessa di tanti anni fa, fatta di benzina, gomma, freni incandescenti e traiettorie impossibili. Ma oggi non è più soltanto questo. Si capisce subito che la prestazione dei piloti in pista è solo l’ultimo anello di una catena invisibile e lunghissima. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Marquez è SENZA PAROLE! Valentino Lo Spiazza con un Gesto IMPOSSIBILE! NESSUNO se lo ASPETTAVA!

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