Durante la prima giornata del GP d’Italia di MotoGP, il pilota Marquez è tornato in pista, mentre Bezzecchi ha continuato a cercare la sua velocità. La sessione è iniziata questa mattina, con i piloti impegnati nelle prime prove libere. La pista ha visto diverse posizioni di classifica, con alcuni favoriti che hanno già mostrato buone prestazioni. La giornata prosegue con altre sessioni previste nel corso del weekend.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tradizionale tracciato toscano, il Circus delle due ruote torna a girare e sarà una grande sfida per i centauri, dovendo trovare in breve tempo l’assetto giusto per massimizzare la propria prestazione. Si torna a competere dopo quanto accaduto a Barcellona (Spagna). L’attuale classifica mondiale sorride all’Aprilia, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin a comandare le fila e separati da pochi punti a vantaggio del romagnolo. Sarà interessante capire se questa tendenza si replicherà sul particolare circuito tricolore, completo nelle proprie caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2026 in DIRETTA: torna Marquez, Bezzecchi deve ritrovare velocità

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Aprilia, MotoGP 2026: la presentazione della moto di Bezzecchi e Martin per la nuova stagione

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