Pedro Acosta ha terminato al terzo posto nel Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. L’australiano ha dichiarato che si tratta di un risultato importante, mentre il team KTM sta lavorando per migliorare la velocità della moto. La gara si è svolta su un circuito conosciuto per le sue curve tecniche e le alte velocità di percorrenza.

Pedro Acosta è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota spagnolo ha fatto oggettivamente il proprio massimo, ovvero centrando un podio prezioso preceduto solo dalle formidabili Aprilia di questo avvio di campionato. La vittoria nella gara odierna è andata a Marco Bezzecchi che ha chiuso con 2.0 su Jorge Martin, mentre completa il podio Pedro Acosta a 4.4. Quarto Fabio Di Giannantonio a 6.9, quinto Marc Marquez a 8.1, mentre è sesto Enea Bastianini a 8. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Pedro Acosta: “Un podio importante. KTM sta lavorando sulla velocità”

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