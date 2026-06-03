Felix Gall utilizza la Van Rysel Rcr-F, un modello aerodinamico in taglia L. La bici è dotata di ruote da 55 millimetri di profilo, con pneumatici tubeless Continental, e monta una trasmissione Sram.

L'ultimo ad arrendersi veramente a Vingegaard nell'ultima edizione del Giro d'Italia è stato lui. Felix Gall, 28enne austriaco in forza alla Decathlon CMA CGM, secondo nella classifica generale della corsa rosa a 5 minuti e 22 secondi dal fuoriclasse danese. Andiamo a vedere la sua Van Rysel Rcr-F, la bicicletta che l'ha accompagnato nella conquista della piazza d'onore. Lo sanno praticamente tutti, ma vale la pena ricordarlo. Van Rysel è un marchio che si acquista nella catena di negozi Decathlon, oltre che sul sito internazionale di Van Rysel stessa. E’ forse il brand “interno” alla catena francese che più di tutti ha contribuito ad alzare il livello di percezione della qualità dei prodotti della stessa Decathlon. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Van Rysel Rcr-F di Felix Gall

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