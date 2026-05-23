Felix Gall si è classificato secondo alla quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una tappa di montagna di 133 km da Aosta a Pila. Durante la corsa, il ciclista ha dichiarato di non aver avuto le gambe e ha affermato che non c’è modo di battere il vincitore della tappa, che ha conquistato il primo posto. La frazione si è svolta su un percorso impegnativo e montano.

Felix Gall si è piazzato al secondo posto al termine della quattordicesima frazione del Giro d’Italia 2026, contrassegnata da un duro percorso di montagna lungo 133 km che ha visto una partenza da Aosta ed un arrivo da Pila. Il corridore in forza alla Decathlon CMA CGM Team non è riuscito a tenere il passo del grande favorito di giornata, nonché di tutta la competizione, ovvero Jonas Vingegaard, il quale si è imposto con un vantaggio di 49 secondi rispetto all’austriaco. Il podio è stato poi completato da Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe), terzo a 0’58’’. In classifica generale invece il ciclista si trova attualmente al terzo posto con un ritardo di 2’50’’ rispetto al fuoriclasse del Team Visma I Lease a Bike, adesso in maglia rosa precedendo Alfonso Eulalio (Bahrain-Victorious), secondo a 2’26’’. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Felix Gall: “Oggi non avevo le gambe, non c’è modo di battere Vingegaard”

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